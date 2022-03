Servicios de limpieza: su importancia en tiempos de Covid-19

AELMA aconseja reforzar las frecuencias de limpieza y sanitización para evitar un rebrote del virus en todos los sitios frente a una posible desescalada del confinamiento

Desde el momento en el que empezó la cuarentena por el estado de alarma, se fueron aplicando medidas con el fin de defender la salud de las personas. Una de ellas es la limpieza y la sanitización y limpieza de cualquier sitio tanto público como privado, una de las más efectivas medidas de prevención para impedir potenciales contagios.

Desde AELMA (Asociación de Organizaciones de aseo de la Sociedad de Madrid), se hace un llamamiento para no bajar la guardia frente a un, cada vez más cercano, desconfinamiento y seguir extremando las medidas. A este respecto, Jesús Martín, mandatario de AELMA, insta a “tomar las medidas de precaución estipuladas por las autoridades sanitarias no sirve de nada si éstas no se acompañan de una correcta y continua higiene y desinfección”. Además, recuerda , que “no es momento de recortar en este servicio, sino de redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos que exponen su salud al salir de sus casas para ir a trabajar, evitando así un repunte en los contagios”.

La limpieza en cualquier espacio e instante es sustancial y además, gracias a este caso cobra mayor trascendencia la frecuencia con la que se hace, más que nada en sitios en los cuales circulan muchas personas. De esta forma, estaremos previniendo un posible contagio.

Y, además, es importante que estas medidas se realicen antes de que los empleados vuelvan a sus puestos de trabajo y se sigan realizando siempre que el covid-19 se esté presente. Esto es una manera, simple y positiva, de evitar un posible repunte de los contagios.

Desde AELMA se hace un llamamiento a las sociedades de vecinos, empresas e instituciones públicas y privadas para que refuercen dichos servicios. Con la campaña “Invertir en limpieza es invertir en salud y prevención”, se pretende concienciar del valor de disponer de dichos servicios.